Xbox Games Studios, Compulsion Games conferma: in sviluppo un'avventura in terza persona

Riflettendo sul futuro di Compulsion Games insieme alla redazione di Xbox Squad, la PR and Community Developer della software house canadese, Naila Hadjas, conferma le indiscrezioni delle ultime settimane e spiega che il team è impegnato nello sviluppo di un'avventura narrativa in terza persona per PC e Xbox.

La rappresentante della sussidiaria nordamericana degli Xbox Game Studios ha specificato che "ci impegnamo sempre a realizzare giochi unici in territori poco battuti. Per questo, con il nostro nuovo titolo non avremo bisogno di feedback perché sarà un gioco in terza persona e narrativo, con delle storie ben delineate da dover raccontare. Non sarà come un roguelike in cui avrai bisogno di rigiocarlo più volte e raccogliere informazioni nel corso delle partite per fare in modo che l'esperienza sia divertente".

Hadjas riferisce inoltre che il titolo si trova in "pieno sviluppo e non ci sarà alcun Accesso Anticipato", come avvenuto in passato con We Happy Few. È proprio a quest'ultimo progetto che la responsabile della community di Compulsion Games si riallaccia ricordando come "We Happy Few si è evoluto molto, all'inizio aveva una struttura roguelike ma poi abbiamo aggiunto una storia perché la gente amava quel mondo e i suoi personaggi. Decidemmo in corso d'opera di farne un titolo con una narrazione che potesse avere un inizio e una fine, ma stavolta sappiamo già dove stiamo andando. Il nostro prossimo gioco racconterà una storia".

Pur confermando la vocazione narrativa del nuovo progetto degli autori di We Happy Few e il ricorso alla visuale in terza persona, Hadjas ha preferito non entrare nel merito delle indiscrezioni condivise da Klobrille sull'esclusiva Xbox dark fantasy di Compulsion.