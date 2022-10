Xbox Game Studios: Compulsion Games sarebbe a lavoro su una nuova IP

Sono emerse in rete delle novità in arrivo per gli studi interni di Xbox e, in particolare, per il team di Compulsion Games. La software house, che negli ultimi anni ha dato i natali a produzioni dal calibro di Contrast e We Happy Few, sarebbe alla ricerca di un nuovo membro per la creazione di un progetto inedito.

La fonte della notizia in questione è l'account Twitter @FaizShaikh7681, il quale ha da poco pubblicato un post che conferma l'avvio di un progetto inedito. Compulsion Games sarebbe al lavoro su una nuova IP in terza persona, dalle tinte Action/Adventure. Il tutto, però, dà adito a tutte le indiscrezioni trapelate in rete da diverso tempo, le quali hanno trovato una conferma solamente adesso.

La risposta dagli addetti al settore non si è fatta certamente attendere: infatti, il noto volto del panorama videoludico Jez Corden ha parlato pubblicato un ulteriore tweet nel quale, appunto, si parla di un futuro titolo Xbox dal nome in codice "Midnight", il quale andrà ad aggiungersi alla line-up dei titoli single player della casa di Redmond. Nell'ultimo periodo, inoltre, si è spesso parlato di Microsoft dietro Sony e Nintendo, ma la realtà potrebbe essere differente e lo starebbero confermando tutte le produzioni in arrivo - nell'immediato futuro e non solo - della compagnia verde crociata.

Per il momento, però, non vi sono molte altre informazioni sul venturo progetto: infatti, il sopracitato account Twitter @FaizShaikh7681 ha allegato al suo post un'immagine in cui si parla, in modo molto generico, di creazione degli ambienti, modellazione di assets, narrativa e poco altro. Dunque, almeno per adesso, non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul fantomatico progetto "Midnight", aspettando che nei mesi a venire giungano informazioni ufficiali dalla stessa compagnia.

Tuttavia, è evidente che in casa Microsoft si sta muovendo qualcosa, come lo dimostrano le recenti mosse della compagnia: negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad una serie di acquisizioni volte a rendere Microsoft ad un livello potenzialmente superiore rispetto a quello della concorrenza, partendo dall'acquisizione di Zenimax e arrivando al più recente accordo miliardario con Activision-Blizzard. Seppure quest'ultimo acquisto sia ancora sottoposto al vaglio dell'antitrust, però, le dichiarazioni di intenti di Microsoft sono alquanto evidenti. Tuttavia, da poche ore, è emerso che Microsoft è stata molto vicina a comprare Capcom qualche anno fa.