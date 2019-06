Xbox all'E3 Coliseum: previsti due panel con Ninja Theory, Obsidian e 'temi entusiasmanti'

È ormai ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'attesissima edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo. Anche, quest'anno, ad affiancare l'evento sarà presente l'E3 Coliseum, show parallelo di approfondimento organizzato da Geoff Keighley.

Immancabile protagonista dell'E3 2019 sarà la Casa di Redmond: Microsoft ha infatti già preannunciato di avere in cantiere la presentazione di 14 giochi Xbox Game Studios. Ebbene, sembra che il mondo Xbox sarà ampiamente presente anche all'interno del palinsesto dell'E3 Coliseum. Come potete infatti verificare in calce a questa news, il sito dell'evento riporta due interessanti appuntamenti, entrambi fissati per la giornata del 12 giugno.

Il primo di questi riporta per ora il titolo "XBOX TBA", il quale acronimo porta a supporre che il panel sarà sede di approfondimento per un nuovo annuncio di casa Microsoft. Purtroppo, la descrizione dell'evento non ci offre particolari indizi, riportando esclusivamente che verranno discussi "argomenti entusiasmanti". Interessante anche il secondo panel, intitolato "Xbox Game Studios - One Year Later". Quest'ultimo si propone di fare il punto della situazione in seguito all'aggiunta di ben sette team alla famiglia degli Xbox Game Studios. Tra gli ospiti, la descrizione dell'appuntamento indica: Matt Booty (vice presidente Xbox Game Studios), oltre a "Dom Matthews (Ninja Theory),Feargus Urquhart (Obsidian Entertainment) and Shannon Loftis (Age of Empires)".



Per restare in ambito Microsoft, ne approfittiamo per ricordarvi che anche Gears 5 sarà presente all'E3 2019.