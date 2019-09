Xbox Game Studios: ex-sviluppatori di Batman Arkham al lavoro sul nuovo Fable?

È sempre più numerosa e interessante la forza lavoro che sta confluendo in PlayGround Games, team di sviluppo interno di Microsoft al lavoro su un misterioso gioco di ruolo.

Stando alle voci di corridoio, gli autori di Forza Horizon 4 sono al lavoro proprio sul nuovo capitolo di Fable, serie che ha lasciato per lungo tempo i fan a bocca asciutta e di cui non si è più parlato dopo il fallimento di Legends. Sembra però che i lavori stiano silenziosamente andando avanti e che il team di sviluppo si stia lentamente ampliando con nomi di rilievo dell'industria videoludica. Tra le new entry dello studio troviamo infatti Martin Lancaster, Craig Owens e Philip Huxley. Tutti e tre hanno in passato lavorato come sceneggiatori per almeno uno dei capitoli della serie Batman Arkham e, in alcuni casi, hanno trascorso un breve periodo in altri studi come Ghost Games (Electronic Arts).

Non si tratta degli unici sviluppatori con precedenti nell'industria, infatti tra gli attuali membri di Playground Games troviamo persone che hanno lavorato ad Anthem, Hellblade, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e tanti altri.

A proposito di Warner Bros. e del Cavaliere Oscuro, pare il nuovo videogioco di Batman stia per essere annunciato e quello dello State of Play di domani sera potrebbe essere il palco perfetto.