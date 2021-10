Xbox Game Studios, solo un terzo dei giochi è stato annunciato? La road map di Corden

Mentre continuano a trovare spazio rumor e indiscrezioni su di ulteriori grandi acquisizioni da parte di Microsoft, un'interessante dichiarazione di Jez Corden stuzzica la fantasia della community verdecrociata.

Nel corso di un recente podcast, il Senior Editor di Windows Central, portale più volte dimostratosi vicino all'universo Microsoft, ha infatti suggerito che gli Xbox Game Studios starebbero tenendo segreti ancora moltissimi dei progetti al momento in cantiere. Interrogato in merito dal pubblico, Corden ha nello specifico dichiarato che il colosso di Redmond avrebbe svelato solamente "un terzo" dei giochi parte della road map di casa Xbox per i prossimi anni.

Una stima che il giornalista videoludico definisce "al ribasso" e che non include i titoli in sviluppo presso i team di Bethesda, sulle cui attività Jez Corden dichiara di non disporre di informazioni dettagliate. La nota firma di Windows Central specifica inoltre di non essere a conoscenza di dettagli sulla tanto chiacchierata esclusiva Microsoft realizzata da Kojima Productions.



I numeri condivisi da Jez Corden sono sicuramente intriganti, poiché lasciano intendere il sussistere di un programma di pubblicazioni alquanto serrato definito dal team Xbox per i prossimi anni. Se il rumor si rivelasse veritiero, il pubblico PC e Xbox Series X potrebbe attendersi molteplici sorprese sul lungo periodo, laddove all'orizzonte già si stagliano The Elder Scrolls VI, Hellblade 2: Senua's Saga, Fable e Avowed. Proprio su quest'ultimo, peraltro, Jez Corden afferma di avere informazioni esclusive che condividerà nel corso delle prossime settimane.