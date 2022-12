Xbox Game Studios: i giochi first party Xbox aumentano di prezzo dal 2023, è ufficiale

Dall'inizio dell'attuale generazione di console, molti publisher hanno innalzato il prezzo dei videogiochi portandolo a 70 dollari (e a 80 euro). La tendenza ai rincari coinvolgerà nel 2023 anche Microsoft: dal prossimo anno, infatti, tutte le esclusive first party Xbox costeranno 10 euro/dollari in più.

Un portavoce della casa di Redmond ha confermato il rincaro delle esclusive Xbox Game Studios in uscita su Xbox Series X/S nel 2023 sostenendo come "questo nuovo prezzo riflette i contenuti, le dimensioni e le complessità tecniche di questi videogiochi. Come per tutti i titoli sviluppati dalle nostre sussidiarie, ogni gioco first party continuerà ad essere disponibile dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass".

I primi giochi ad essere interessati da questo aumento di prezzo, con ogni probabilità, saranno Forza Motorsport, Redfall e Starfield: chi vorrà acquistare al lancio una copia fisica o digitale del racing game simulativo di Turn10, dello sparatutto a tinte horror di Arkane Austin e del GDR spaziale di Bethesda dovrà perciò sborsare 69,99 dollari o 79,99 euro.

La redazione di IGN.com ha poi chiesto un chiarimento a Microsoft sul possibile aumento di prezzo di Xbox Series X/S ventilato nelle scorse settimane da Phil Spencer. In attesa di una risposta da parte del colosso tecnologico americano, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale in cui proviamo a capire se il matrimonio da 70 miliardi di dollari tra Activision e Microsoft convenga o meno alla casa di Redmond e al publisher di Call of Duty.