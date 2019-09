Xbox Game Studios: Greenberg è 'piacevolmente sorpreso' dai nuovi giochi in sviluppo

Il dirigente di Microsoft a capo della divisione marketing di Xbox, Aaron Greenberg, condivide il suo parere sui videogiochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios che non sono stati ancora annunciati e che, presumibilmente, verranno presentati durante l'X09 Fan Fest di Londra.

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori di Official Xbox Magazine (con dichiarazioni riportate da WCCFTech), Greenberg ha mostrato tutto il suo entusiasmo per ciò che ci attende in un prossimo futuro affermando che "per me, è stato incredibilmente eccitante visitare ciascuno di questi studi e aprire le nostre porte a Ninja Theory, oppure entrare negli uffici di Obsidian e vedere che cosa hanno in cantiere. In tutti i team degli Xbox Game Studios, posso solo dire che ci sono tanti progetti che la gente conosce e apprezza, ma ce ne sono molti altri su cui stanno lavorando e che nessuno ha ancora visto. Si tratta di progetti molto diversi, tutti entusiasmanti".

Entrando nel merito della questione, il dirigente di Microsoft ha dichiarato che "sono stato piacevolmente sorpreso da quanta innovazione che c'è dietro a questi titoli, e a quante cose stanno facendo. Penso che tra non molto la gente lo capirà vendendo di persona ciò che stanno creando. Oltre a questi due nuovi studi che abbiamo acquisito (Ninja Theory e Obsidian, ndr), abbiamo davvero molto da condividere con voi nel prossimo anno, i nostri fan rimarranno sorpresi da ciò che abbiamo in serbo per loro. Potete aspettarvi nuovi giochi, dei sequel o delle IP completamente inedite e originali, ma potete anche aspettarvi cose a cui non avreste mai pensato. La parte divertente è proprio questa!".

A voler dar retta a Greenberg, quindi, molti di questi progetti verranno svelati durante l'X09 Fan Fest che si terrà a Londra a metà novembre. Prima di allora, però, è previsto un altro evento in streaming di Inside Xbox, con una puntata che sarà trasmessa nella mezzanotte tra il 24 e il 25 settembre.