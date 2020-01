Xbox Game Studios interessata a nuove acquisizioni, parola di Phil Spencer

Parlando ai microfoni di Stevivor, Phil Spencer ha dichiarato che gli Xbox Game Studios sono ancora aperti a fare nuove acquisizioni, con l'obiettivo di allargare ulteriormente l'offerta videoludica proposta dagli studi first party di Microsoft.

"Sì, siamo ancora interessati ad espandere gli Xbox Game Studios con nuove acquisizioni. Sono molto soddisfatto della diversità geografica e culturale che caratterizza i nostri studi first party. Ancora ci manca uno studio interno asiatico, e ci piacerebbe rimediare." spiega Phil Spencer, ribadendo l'interesse di Microsoft ad acquisire uno studio asiatico.

"Dopo aver fatto numerose acquisizioni, siamo passati a una fase di 'esecuzione'. Ci stiamo concentrando sulla realizzazione dei giochi, con oltre 15 studi impegnati nello sviluppo delle nuove esperienze di gioco che accompagneranno i nostri fan su PC, Xbox One e Xbox Series X." continua Phil Spencer. A tal proposito, sulle nostre pagine vi avevamo già proposto un quadro sugli studi interni di Microsoft al lavoro su Xbox Series X.

"Puntare alle produzioni first party e dare ai nostri studios tutta la stabilità finanziaria e la libertà creativa di cui hanno bisogno resta uno dei nostri obiettivi principali. Così come continuare a veder crescere gli Xbox Game Studios con nuove acquisizioni. Vogliamo accogliere a braccia aperte nuovi storyteller, nuovi creativi in grado di arricchire il nostro portfolio con punti di vista inediti e sorprendenti." ha poi concluso il capo della divisione Xbox.

Cosa ne pensate delle parole di Phil Spencer? Con l'occasione ricordiamo che Xbox Series X sarà presente all'E3 2020, durante la quale Microsoft potrebbe svelare ulteriori novità sui progetti degli Xbox Game Studios.