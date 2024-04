Xbox Game Studios, le IP Microsoft sbancano su PlayStation: sono tra le più vendute su PS5

Nell'arco delle scorse settimane si è parlato a oltranza della strategia multipiattaforma adottata da Microsoft con i giochi Xbox su Switch e PS5. Pur avendo coinvolto solo 4 IP dell'intero parco titoli della casa di Redmond, quanto conseguito da alcune di esse è stato sufficiente a mostrare i primi risultati incredibili del cambio di rotta.

Ad esempio, la beta di Sea of Thieves su PS5 è partita col botto, complice l'apice di vendite nel periodo del pre-order. Tuttavia, le avventure first party di Microsoft hanno fatto molto di più nel mercato di Sony: i giochi Xbox sono tra i più venduti per PS5, stando a quanto emerso dall'analisi dei prodotti di maggior successo su PlayStation Store (USA).

Secondo la classifica PSN dei 25 titoli più redditizi del momento, ben 7 progetti videoludici appartengono agli Xbox Game Studios. Tra i nomi più importanti troviamo i ben noti e senza tempo Call of Duty e Minecraft, insieme al sopracitato Sea of Thieves e a Grounded. Nella lista dei progetti targati Microsoft più importanti vi sono anche titoli del calibro di Fallout 4, Fallout 76 e, infine, Overwatch 2.

A spiccare tra le diverse produzioni vi sono senza alcun dubbio - oltre a CoD e Minecraft - i due Fallout, i quali sono da diversi giorni a questa parte sotto la luce dei riflettori mediatici. Il tutto è stato determinato da un ritorno in auge del brand di Fallout, con la serie Amazon che è la sorpresa dell'anno e che ha ancora molto da regalare ai fan della serie.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.