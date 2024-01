Xbox Game Studios: una IP storica ritornerà presto e su tutte le piattaforme, per i rumor

Non c'è che dire: l'annuncio ufficiale dell'evento Microsoft Xbox Developer Direct 2024 ha suscitato una molteplicità di emozioni nell'industry videoludica. Tra indiscrezioni, speculazioni e possibili progetti importanti all'orizzonte, si continua a parlare parecchio del marchio verde crociato; il mondo è concentrato sugli Xbox Game Studios.

Quale sarà l'avvenire della casa di Redmond? I first party esclusivi attualmente in sviluppo dagli Xbox Game Studios sono alquanto numerosi, ma secondo le ultime voci di corridoio potrebbero essere in continuo aumento: secondo Xbox Infinite Podcast, gli Xbox Game Studios starebbero per "riportare in vita" una vecchia IP Xbox. Se di per sé la notizia è stata sufficiente a destare l'interesse del pubblico, gli intenti dell'azienda americana - sempre secondo i rumor - hanno amplificato il tutto.

Nel corso della puntata del suddetto Podcast trasmesso ieri in diretta, questa IP Xbox risalente agli ultimi dieci anni verrà rilasciata su più piattaforme. Tale informazione, che attende ancora un riscontro ufficiale che potrebbe sopraggiungere nell'arco dei prossimi giorni, sarebbe in linea con quanto dichiarato dal redattore di WindowCentral Jez Corden negli scorsi giorni: Microsoft potrebbe star aprendo le proprie proprietà intellettuali al multipiattaforma. Ma sarà effettivamente così? Gli Xbox Game Studios sono davvero alle prese con un rifacimento di una IP storica del marchio? E se sì, di quale si tratta? Giovedì 18 gennaio si avvicina sempre più, e a questo punto non ci resta che attendere l'inizio del Developer Direct che aprirà le danze per un 2024 pieno di avventure videoludiche da scoprire.