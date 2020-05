Xbox Game Studios al lavoro su 20 giochi? La tesi di uno YouTuber

Lo YouTube Colteastwood ha provato a interpretare il nome della campagna Xbox 20/20 di Microsoft, ipotizzando l'arrivo di venti giochi Xbox Game Studios nel corso del 2020.

Tutti i vari team che compongono la famiglia Xbox Game Studios sono al lavoro su nuovi giochi per Xbox Series X, come già confermato da Phil Spencer e Major Nelson, ma quali sono esattamente i progetti in fase di sviluppo?

Secondo Colteastwood nei prossimi mesi assisteremo all'uscita ed agli annunci di 20 progetti in totale targati Xbox Game Studios: Halo Infinite, Gears 6, Gears Tactics, un nuovo gioco di Compulsion Games, Wasteland 3 e il nuovo RPG di inXile, Flight Simulator 2020, Senua's Saga Hellblade 2, Everwild, Sea of Thieves (nuovi aggiornamenti), State of Decay 3, Forza Motorsport 8, Forza Horizon 5, Fable, nuovo gioco di Double Fine, Tell Me Why, Minecraft Dungeons e nuovi aggiornamenti di Minecraft, Age of Empires 4, un RPG di Obsidian e Perfect Dark.

C'è da dire che in lista mancano alcuni progetti già noti (come Grounded di Obsidian), c'è da dire inoltre che Colteastwood è uno YouTuber da sempre molto vicino al mondo Microsoft e nella sua biografia social ammette di non essere neutrale, dichiarandosi Xbox Fan. Vi invitiamo dunque a prendere l'elenco sopra stilato con le dovute precauzioni, certo è che Microsoft sembra avere molti progetti in cantiere, non è detto però che tutti siano destinati ad essere svelati quest'anno.