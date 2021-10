Xbox Game Studios: Matt Booty parla della necessità di creare un 'gioco in stile Sony'

La lunga intervista di Matt Booty ai microfoni di Kinda Funny Games ha offerto molti spunti sui progetti in cantiere in casa Xbox. Il capo degli Xbox Game Studios ha parlato del successo di PlayStation e della necessità per Microsoft di creare giochi tripla A dello stesso livello.

In un passaggio dell'intervista infatti, Matt Booty è tornato a parlare della strategia di Microsoft e dell'importanza dell'ormai celebre servizio in abbonamento targato Xbox: "la cosa bella del Game Pass è che ha spazio per qualsiasi cosa, da Halo ai giochi più piccoli come Grounded". Interrogato sulla line-up di PlayStation e sulla necessità per Xbox di avere "un gioco di quel tipo" nel proprio catalogo, il boss degli studios verdecrociati ha affermato: "Innanzitutto, solo per averli fatti, tanto di cappello a Sony e al loro sistema di studi e di leader che hanno, è semplicemente fantastico. Non si può negare la qualità, la maestria e i giochi che hanno prodotto, quelli su cui stanno lavorando e che abbiamo visto finora, quindi davvero complimenti". Booty ha poi aggiunto: "Tendo a questa conclusione, meno - un gioco di quel tipo - e assicurarsi di più di rispondere alle aspettative dei fan. Penso che ci sia un certo tipo di gioco che genera un'aspettativa tale da diventare un momento cruciale, un gioco che si adatta a quell'intersezione che tutti possono giocare e che è anche un mondo che puoi sentire di abitare, e penso che questo genere di giochi siano importanti. Certamente, non siamo stati in prima linea per questo genere di esperienze, non abbiamo davvero avuto un gioco simile a quelli di Sony".

Matt Booty ha infine concluso: "Avete centrato il punto, quello che rimane, quale gioco affronta quei temi universali, che ha un mondo in cui la gente vuole perdersi, che ha personaggi ben caratterizzati e alti valori produttivi? Questo è quello che vogliamo perseguire". Insomma, Microsoft sembra intenzionata a recuperare il terreno perso anche su questo versante. Intanto Phil Spencer ha affermato che Xbox è ancora alla ricerca di nuovi team da far entrare in squadra.