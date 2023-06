Xbox Game Studios mettono il turbo: d'ora in avanti, almeno un first party a trimestre

Al termine del sorprendente Xbox Games Showcase e dello spaziale Starfield Direct, Microsoft ha diramato una nota per riassumere gli annunci del doppio evento e ribadire la centralità della propria visione videoludica basata sul "Players Playing Everywhere".

Oltre alla conferma dell'arrivo imminente di PC Game Pass su NVIDIA GeForce Now, la casa di Redmond prende spunto proprio daglli annunci dell'Xbox Games Showcase per riferire che "nel corso dell'evento di quest'anno abbiamo presentato una serie di titoli entusiasmanti, tra cui Starfield, Forza Motorsport e Avowed, e abbiamo l'ambizione di offrire almeno quattro giochi first-party all'anno".

La nota rimarca quindi la bontà della lineup di esclusive verdecrociate, con un futuro di Xbox roseo e ricco di giochi per il 2023 e 2024, per poi soffermarsi sulle tempistiche di commercializzazione (e approdo su Game Pass) dei prossimi first party di casa Microsoft.

Il colosso tecnologico americano, di conseguenza, ritiene che le sussidiarie degli Xbox Game Studios siano entrate a pieno regime e saranno in grado di 'occupare' ogni momento di questo e del prossimo anno (e presumibilmente anche del 2025) con almeno un'esclusiva Xbox.

Se la seconda metà del 2023 avrà per protagonisti Forza Motorsport, Starfield e alcuni dei 18 giochi in arrivo su Xbox Game Pass svelati nel corso dell'Xbox Showcase, nel 2024 assisteremo al lancio di Hellblade 2 Senua's Saga, Avowed e Microsoft Flight Simulator 2024, e questo per tacere di Fable, Clockwork Revolution, South of Midnight e altri first party.