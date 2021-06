Xbox Game Studios: Microsoft annuncerà una nuova acquisizione all'E3 2021?

La sontuosa campagna acquisti di Xbox Game Studios, che ha raggiunto il suo apici con l'acquisizione di Zenimax, Bethesda e tutti i loro studi per 7,5 miliardi di dollari, potrebbe non essersi ancora conclusa. Voci al riguardo circolano da un bel po' di tempo, ma sono tornate in auge in queste ore grazie alle affermazioni di Jex Corden.

Il giornalista di WindowsCentral, notoriamente molto vicino al mondo di Microsoft, ha sentito delle voci secondo le quali la casa di Redmod avrebbe messo le mani su alcune IP (non appartenenti a franchise tripla A), un manovra che sarebbe avvenuta come parte dell'acquisizione di un nuovo studio. Corden non possiede delle prove concrete, di conseguenza non si è detto sicuro al 100%, in ogni caso appare piuttosto confidente al riguardo. L'annuncio potrebbe avvenire la prossima settimana, in occasione della conferenza Xbox e Bethesda che si terrà a partire dalle ore 19 di domenica 13 giugno come parte dell'E3 2021.

Il palcoscenico dell'Electronic Entertainment Expo è già stato scelto in passato per l'annuncio di grandi acquisizioni - come avvenuto nel 2018 con Ninja Theory e altri 4 studi, o nel 2019 con Double Fine - quindi non è escluso che possa succedere ancora. Per fortuna non dovremo attendere ancora molto per scoprire se tutto ciò è vero o meno.