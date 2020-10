Xbox Game Studios: Microsoft celebra i record del 2020 e guarda al futuro

I vertici della divisione Xbox di Microsoft celebrano il successo raggiunto nel 2020 dagli Xbox Game Studios e aprono una finestra sul futuro con un messaggio condiviso da Aaron Greenberg sulle pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire.

Il principale dirigente del marketing della divisione Xbox ripercorre gli eventi che hanno contraddistinto il 2020 degli Xbox Game Studios, un anno che, pur con tutte le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, ha contribuito in maniera determinante alla crescita dell'ecosistema Xbox e alle sue prospettive future in ottica nextgen.

Oltre all'eloquente infografica che possiamo ammirare a inizio articolo, Greenberg ha snocciolato tutta una serie di dati che testimoniano il successo conseguito dalle diverse software house legate agli Xbox Game Studios. Eccovene un breve riassunto con i punti salienti:

15 giochi Xbox Game Studios lanciati fino ad oggi

1,66 miliardi di ore giocate

Il ritorno Microsoft Flight Simulator con un punteggio di Metacritic di 92, il più alto per un gioco PC nel 2020

con un punteggio di Metacritic di 92, il più alto per un gioco PC nel 2020 Grounded a oltre 1 milione di giocatori, con Sea of Thieves che supera quota 15 milioni

a oltre 1 milione di giocatori, con che supera quota 15 milioni Wasteland 3 vince il premio di Miglior GDR alla Gamescom 2020

Di particolare interesse sono poi le statistiche registrate in titoli come Microsoft Flight Simulator, con oltre 26 milioni di voli e più di un miliardo di miglia percorse dai giocatori, una media che supera di oltre 15 volte il numero di voli reali compiuti ogni giorno nel 2019 e che consente di circumnavigare il globo più di 40.000 volte.

Quanto al futuro degli Xbox Game Studios, Greenberg non nasconde il suo entusiasmo per il matrimonio di Microsoft con ZeniMax e Bethesda, un'acquisizione che va ad arricchire ulteriormente il portafoglio di IP della divisione Xbox con "tanti nuovi giochi in sviluppo che devono essere ancora annunciati" per PC, Xbox One e, naturalmente, Xbox Series X e S.