Xbox Game Studios: Microsoft interessata ad un team first-party asiatico

In vista dell'approssimarsi del nuovo anno, la redazione di Game Informer ha avuto modo di dialogare con diversi membri del team Microsoft, tra cui Phil Spencer, responsabile divisione Xbox, e Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios.

Diverse le tematiche affrontate durante la chiacchierata, tra le quali spiccano, ad esempio, le potenzialità di Project xCloud e la possibile ulteriore espansione della famiglia degli studi first-party di Microsoft. In particolare, nel ripercorrere le acquisizioni compiute dalla Casa di Redmond nel corso dell'ultimo anno e mezzo circa, entrambi i dirigenti si sono ritrovati d'accordo nell'evidenziare l'assenza di un team asiatico tra gli Xbox Game Studios. "Sicuramente, potremmo fare pubbliche relazioni lì [...]; penso che sia ottimo. Infatti, sospetto che ne faremo alcune. - ha dichiarato Phil Spencer - Ma penso anche che mentre continuiamo a far evolvere la nostra piattaforma, sarebbe per noi un'aggiunta positiva avere al tavolo la voce di uno studio first-party che sia originario dell'Asia, che sia il Giappone o un altro mercato".



Non è la prima volta che la dirigenza Xbox sottolinea questo elemento: già in occasione dell'E3 2019, Spencer aveva discusso dell'ingresso di un team giapponese negli Xbox Game Studios. Ad ora, tuttavia, non è giunta alcun aggiornamento ufficiale in materia.