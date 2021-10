Xbox Game Studios: Microsoft e Mainframe al lavoro su un MMO per il cloud?

Nelle ultime ore sono emersi interessanti rumor riguardanti la possibilità che presso gli Xbox Game Studios siano in sviluppo tre giochi ancora da annunciare, uno dei quali presenterebbe caratteristiche molto interessanti.

L'ormai noto Jez Corden, nel corso di un podcast, ha infatti dichiarato di essere a conoscenza di un progetto attualmente in sviluppo presso il team finlandese Mainframe in collaborazione con Microsoft. Stando a quanto affermato dal giornalista, si tratterebbe di un prodotto online e, più nello specifico di un MMO. A rendere interessante il progetto sarebbe soprattutto l'intenzione di basarlo sul cloud, tecnologia che potrebbe riservarci delle sorprese se ben implementata, senza considerare la possibilità di giocare in qualsiasi momento tramite Project xCloud, la piattaforma di gaming in streaming per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di browser. Purtroppo non si conoscono i dettagli specifici sul gioco, ma gli stessi sviluppatori lo definiscono 'il progetto della vita' e Corden sostiene che il cloud permetterà interazioni tra gli utenti ad un livello mai visto in un videogioco.

In attesa che Microsoft annunci questo e gli altri giochi di cui si è parlato tanto nelle ultime ore, vi ricordiamo che sono state smentite le novità a tema Fable di cui si è parlato sui social fino a qualche ora fa.