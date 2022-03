Xbox Game Studios: Microsoft presenta tecnologie e tool di sviluppo per tutta l'industria

La lunga settimana del GDC 2022 appena trascorsa ha visto tra i suoi protagonisti Microsoft e la divisione di Xbox Game Studios. Il colosso di Redmond ha infatti descritto le tecnologie e i tool messi a disposizione degli sviluppatori e di tutta l'industria videoludica.

Nel corso della conferenza Phil Spencer e Sarah Bond hanno aperto la strada ai tanti sviluppatori che lavorano nei team di Xbox Game Studios, presentando le tecnologie e alla base di successi proprietari come Forza Horizon 5, Halo Infinite, Psychonauts 2, Doom Eternal e di terze parti come Yakuza: Like a Dragon. Microsoft ha inoltre rinnovato l'impegno nel campo dello sviluppo dei videogiochi, sottolineando la quarantennale esperienza dell'azienda.

I 27 panel tecnici presentati nel corso della settimana ha permesso agli studi verdecrociati di descrivere i vantaggi portati dai tool di sviluppo ideati a Redmond e messi a disposizione di tutti gli addetti ai lavori. Playground Games e Turn 10 hanno elogiato le capacità di Azure PlayFab nell'analisi del comportamento dei giocatori in Forza Horizon 5, soffermandosi sulle capacità del tool di intervenire in tempo reale sui parametri di interesse. 343 Industries ha invece raccontato la propria esperienza con Simplygon, utilizzato per ottimizzare gli enormi ambienti di Halo Infinite e per creare contenuti di qualità. Ancora, Asobo ha utilizzato Azure PlayFab UGC per la creazione del markeplace di Microsoft Flight Simulator. Double Fine ha posto l'accento sull'utilizzo di Visual Studio 2022, strumento essenziale per lo sviluppo di Psychonauts 2 e per l'ottimizzazione del suo codice.

Non mancano poi i riferimenti agli Azure PlayFab Multiplayer Server le cui funzionalità sono state fondamentali nello sviluppo del comparto multigiocatore di No Man's Sky e Doom Eternal. Largo spazio è stato dato anche alle tecnologie di Touch Control per Xbox Cloud Gaming, in particolare per l'adattamento mobile di titoli come Yakuza: Like a Dragon. Durante la GDC Microsoft ha confermato il successo del programma ID@Xbox, svelando un guadagno per i team indie di ben 2,5 miliardi di dollari.