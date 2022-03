Xbox Game Studios sono il miglior publisher dell'anno: la classifica Metacritic

Il team di Metacritic ha pubblicato la nuova classifica annuale dedicata ai Migliori publisher del 2021, che premia con il primo posto l'ecosistema di casa Microsoft.

Gli Xbox Game Studios trionfano infatti con un Metascore complessivo pari a 87,4/100. Un risultato notevole, trainato dalle ottime votazioni ottenute da Forza Horizon 5. Complessivamente, la media tiene conto di 5 distinti giochi (ma 10 pubblicazioni, in virtù del doppio lancio su PC e console).



Sony, assestandosi sul secondo gradino del podio, migliora la propria posizione rispetto all'anno precedente, che l'aveva vista sedere in quarta posizione. Per il colosso giapponese, la media Metascore complessiva è di 81,3/100, definita da 10 giochi (ma 11 pubblicazioni). Medaglia di bronzo infine per Humble Games, che con 7 giochi (e 17 pubblicazioni), mette a segno un Metascore record di 80,9%. Tra le hit principali del publisher, spiccano per il 2021 l'apprezzato Unpacking e Unsighted.



Di seguito, trovate l''intera classifica stilata dal team di Metacritic:

Xbox Game Studios; Sony Interactive Entertainment; Humble Games; Activision Blizzard; Bethesda Softworks; Capcom; Bandai Namco; SEGA; Electronic Arts: 505 Games; Devolver Digital; Square Enix; Dangen Entertainment; Nintendo; Koei Tecmo Games; Plug In Digital; Focus Entertainment; Annapurna Intearctive; Ubisoft; Raw Fury; Saber Interactive; Maximum Games; NIS America; Ratalaika Games; XSEED / Marvelous; Team17; Take-Two Interactive; Koch Media; Sold Out; Nakana.io; Microids; PQube; EastAsiaSoft; Idea Factory; Playism; All in! Games; Theunderful; ININ Games; Nacon; THQ Nordic; PM Studios; Curve Games;

I punteggi assegnati da Metacritic per stilare la classifica hanno tenuto conto, come il numero di giochi particolarmente apprezzati o bocciati da pubblico e critica. Per essere inclusi nella classifica, è necessario aver pubblicato almeno cinque titoli nel corso del 2021.