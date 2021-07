Phil Spencer: acquisizioni in Sud America, Africa, India? 'Mi stupirei del contrario!'

Dopo molti anni impiegati per concludere l'acquisizione di Bethesda, Microsoft non sembra intenzionata ad interrompere la ricerca di nuovi talenti da accogliere nella famiglia degli Xbox Game Studios.

Intervistato dal prestigioso The Guardian, Phil Spencer ha infatti confermato di essere interessato ad ampliare la community di creativi al lavoro su Xbox Series X|S. Un processo che, secondo la dirigenza verdecrociata, sarà presto necessario anche per presentarsi con maggiore efficacia e consapevolezza sui mercati emergenti. All'ipotesi avanzata dal quotidiano britannico in merito all'acquisizione di una software house in India, America Latina o Africa, il responsabile della divisone gaming di Microsoft ha replicato in maniera entusiasta.

"Mi sorprenderebbe davvero molto se questo non dovesse succedere! - ha affermato Spencer - Anche solo pensando al talento che è disponibile in queste aree, e con strumenti come engine in stile Unity o Unreal che sono sempre più accessibili... Sarei sorpreso se entro i prossimi tre o cinque anni non dovessero emergere numerosi studi in aree del mondo che non rappresentano i luoghi tradizionali dello sviluppo videoludico".



Un punto di vista condiviso anche da Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, che dialogando con il Guardian ha evidenziato la necessità di supportare l'ampliamento geografico dell'industria: "In uno di questi territori dovrebbe esserci uno studio con centinaia di persone. - ha affermato - E non per attività di outsourcing o supporto, ma un team in grado di costruire il miglior gioco blockbuster per quel mercato, di qualunque cosa si tratti. Questa è più o meno l'idea".



Al momento, i team Microsoft sono al lavoro su moltissimi titoli, si vedrà in futuro se nuove acquisizioni in casa Xbox porteranno a dar voce a nuove realtà dello sviluppo videoludico.