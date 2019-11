Xbox Game Studios: nuovi annunci in arrivo prima di Natale, ulteriori ad inizio 2020!

Gli annunci fatti all'Inside Xbox X019 sono stati numerosi e variegati nella loro natura. Alla presentazione di nuove IP da parte dei team Microsoft si sono infatti aggiunti, tra gli altri, diverse novità per il servizio Xbox Game Pass.

Sembra tuttavia che la Casa di Redmond non abbia esaurito la propria voglia di mostrare contenuti inediti con l'appuntamento londinese. Intervistato dalla redazione di Games Industry, infatti, Matt Booty ha svelato alcune interessanti informazioni sulle prossime intenzioni della compagnia. Il responsabile degli Xbox Game Studios ha infatti confermato che altri annunci arriveranno prima del Natale di quest'anno. Ma non solo: ne arriveranno di ulteriori anche nel corso del periodo iniziale del 2020. L'ottimismo traspare chiaramente dalle parole di Booty: "Vedrete una delle più entusiasmanti line-up che abbiano avuto in arrivo dagli Xbox Game Studios da che ho memoria".



Prevedibilmente, Booty non si è sbilanciato sulla possibile identità di queste misteriose produzioni: su cosa sperate stiano lavorando i team Microsoft? Nessun indizio specifico è inoltre giunto su quelli che saranno i palcoscenici scelti per presentare al pubblico i nuovi titoli. È già stato ufficializzato che Ori and the Will of the Wisps sarà ai The Game Awards 2019: che lo show di Geoff Keighely possa essere l'occasione anche per alzare il sipario su annunci a sorpresa? Per scoprirlo, non ci resta che attendere il 12 dicembre!