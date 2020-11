Xbox Game Studios, nuovo avvistamento: registrato 'Impossible Quiz'

In un periodo reso elettrizzante dal debutto della nuova generazione di console, la community videoludica è alla continua ricerca di indizi su quelle che potrebbero essere le prossime produzioni in arrivo sul mercato.

Tra voci di corridoio, rumor e insider, una fonte particolarmente interessante di suggerimenti è rappresentata, per la loro ufficialità, dagli enti preposti alla registrazioni di marchi e brevetti. Non sorprende dunque che gli appassionati si dedichino ad un attento monitoraggio dei database di questi ultimi, alla ricerca di interessanti avvistamenti. E di recente, la redazione del portale spagnolo Generacion Xbox ha condiviso una peculiare segnalazione legata all'universo Xbox.

Nei database dello United States Patent and Trademark Office (USPTO), ha infatti fatto la sua comparsa la registrazione di un marchio videoludico firmata da Microsoft. Protagonista è il brand "Impossible Quiz", con una classificazione che lo identifica inequivocabilmente come produzione videoludica. Nessuna informazione specifica sulla sua natura è tuttavia inclusa nel documento. Non sembra ad ogni modo trattarsi di una nuova IP, quanto piuttosto di un possibile segnale dell'acquisto da parte di Redmond di un omonima serie già esistente. Quest'ultima propone una formula che fonde puzzle game e party game, per una produzione adatta a famiglie e giovanissimi.



In attesa di eventuali aggiornamenti in tal senso, ricordiamo che il colosso videoludica ha in cantiere molti AAA Xbox ancora non annunciati, mentre vige ancora il più fitto mistero sul progetto di The Initiative.