Xbox Game Studios: Obsidian e inXile lodano Microsoft per la libertà di sviluppo concessa

Nel corso di una recente intervista di GamesIndustry.biz ai dirigenti di Microsoft verso Xbox Series X, le alte sfere di Obsidian e inXile hanno elogiato pubblicamente la casa di Redmond per la grande libertà di sviluppo offertagli dopo l'acquisizione e l'ingresso negli Xbox Game Studios.

Il boss di Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart, ha spiegato candidamente che "intorno alla primavera o all'estate dell'anno scorso, all'interno dello studio un certo numero di dipendenti erano super delusi (per l'acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft, ndr) perché pensavano che sarebbe stato diverso. Non tanto dal punto di vista del supporto, quanto per il fatto che temevano di entrare a far perte di 'questa grande Microsoft'. Ma l'unica cosa che è davvero cambiata da allora è che non devo essere più il ragazzo chiamato a farsi dare i soldi dagli editori. Ciò ha cambiato il nostro modo in cui affrontiamo lo sviluppo perchè molte volte, come software house indipendente, si finisce con lo sviluppare i giochi scelti dal partner commerciale o dall'editore visto che sono loro a investire quei soldi. È stato bello applicare quegli anni di esperienza e dire 'ehi, possiamo sviluppare i giochi nel modo in cui vogliamo farli'".

Anche il massimo responsabile di InXile Entertainment, Brian Fargo, è dello stesso parere del collega Urquhart nel dichiarare che "sapevamo cosa avremmo voluto sviluppare. Quella degli RPG è un genere che amavamo, ci si è presentata questa opportunità unica e avevamo tutte le informazioni necessarie per ritenerla un'ottima idea (l'acquisizione di inXile da parte di Microsoft, ndr). Ricordo di aver preparato tutto, di essermi seduto con Matt (riferendosi a Matt Booty, il dirigente a capo degli Xbox Game Studios, ndr) e di avergli spiegato cosa avremmo voluto realizzare. Lui m'ha detto 'se è quello che volete fare, allora fantastico'. Tutto è finito in circa 60 secondi. È stato folle per me, perché eravamo abituati a trattative estenuanti che duravano anche sei mesi e con milione di domande su 'quali opere d'arte avremmo realizzato'".