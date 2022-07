Xbox Game Studios, una pagina ne ripercorre la storia: tutti i progetti finiti e in arrivo

Gli Xbox Game Studios sono una realtà in continua evoluzione: nel corso degli anni si sono espansi sempre di più grazie alle importanti acquisizioni effettuate da Microsoft, che ha portato all'interno della propria etichetta importanti realtà come Bethesda e Mojang, il tutto senza dimenticare i propri studi originali.

343 Industries, The Coalition e Turn 10 sono tra i team che hanno aiutato Xbox a divenire una realtà sempre più importante nell'attuale panorama videoludico, con produzioni che hanno lasciato un segno profondo del loro passato come i più recenti Halo e Gears of War e la serie automobilistica di Forza Motorsport. Ma di preciso quanti giochi sono stati pubblicati grazie a Xbox Game Studios e qual è la storia di ogni singola software house interna al gruppo?

Grazie all'enorme lavoro di alcuni grandi appassionati, come Slicer Dyster, Figments e l'insider Klobrille, sul forum di ResetERA è stata creata una pagina intera dedicata agli studi Xbox, che riepiloga non solo le realtà in forza a Microsoft, ma anche tutti i progetti più importanti da loro realizzati nel corso degli anni, in alcuni casi anche precedenti l'ingresso nella scuderia di Xbox Game Studios.

Le dettagliate infografiche create dagli autori della pagina ripercorrono brevemente la storia di tutti i team, riportandone la data di fondazione, il numero di dipendenti ed i progetti chiave Oltre alle produzioni regolarmente completate e pubblicate, vengono citati anche i giochi in via di sviluppo, compresi quelli rumoreggiati ma ancora mai annunciati ufficialmente. E per finire, anche vari dettagli e curiosità aggiuntivi, come gli anni in cui i vari studi sono stati acquisiti, quelli che hanno chiuso i battenti ed anche i progetti cancellati nel corso del tempo.

Considerato che l'affare Microsoft-Activision deve ancora concludersi, nell'elenco non vengono citate le produzioni di Activision e Blizzard Entertainment, ma non appena l'acquisizione diverrà definitiva, è probabile che gli autori dell'enorme post su ResetERA effettueranno un ulteriore, massiccio aggiornamento.

E considerato che Xbox ha numerosi giochi non ancora annunciati in cantiere, come rivelato da Aaron Greenberg, le sorprese da parte di Microsoft sono tutt'altro che finite.