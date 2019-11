Xbox Game Studios,parla Matt Booty: novità presto in arrivo, i team lavorano a pieno ritmo

Nei giorni immediatamente successivi all'X019, i vertici di Microsoft hanno rilasciato diverse dichiarazioni legate al futuro sviluppo del brand Xbox. Particolarmente interessante in questo senso un'intervista concessa da Matt Booty.

Discorrendo con la redazione di Windows Central, il responsabile degli Xbox Game Studios ha delineato il quadro all'interno del quale stanno agendo i team first-party. Con l'avvicinarsi del lancio di Project Scarlett, con xCloud che prende slancio e Xbox Game Pass in affermazione, Booty ritiene che questo sia il momento in cui Microsoft deve concentrarsi sul garantire un flusso di giochi in produzione. Mentre Halo Infinite è in piena produzione per garantirne l'arrivo al lancio su Xbox Scarlett, gli altri membri degli Xbox Game Studios lavorano a pieno ritmo. "Abbiamo tutti i nostri i nostri studi al lavoro su quello che sarà il loro prossimo progetto. - garantisce Booty - Penso che avrete ulteriori notizie prima della fine dell'anno, con alcune cose di cui non abbiamo parlato".



Booty afferma inoltre: "Abbiamo in lavorazione molti progetti non annunciati di cui non abbiamo ancora nemmeno parlato, in particolare con il nostro publishing team." Il ruolo di quest'ultimo viene inoltre evidenziato come centrale al fine di portare in esclusiva su Xbox produzioni di team che desiderano restare indipendenti. Confermato inoltre l'obiettivo di ottenere una maggiore rappresentatività geografica nell'ambito degli Xbox Game Studios, esigenza già confermata da Phil Spencer nel discutere di nuove acquisizioni.



In un'ulteriore intervista, Matt Booty ha inoltre discusso dell'impegno di Microsoft in termini di hardware, rassicurando che con l'arrivo di Project Scarlett non terminerà il supporto a Xbox One.