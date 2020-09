Xbox Game Studios: Phil Spencer offre indizi sui prossimi giochi Bethesda

Il massimo rappresentante della divisione videoludica di Microsoft, Phil Spencer, ha offerto degli interessanti indizi sui giochi Bethesda in arrivo dopo l'ingresso nella famiglia Xbox di ZeniMax Online, dei suoi studi di sviluppo e delle relative proprietà intellettuali.

Durante l'ultimo podcast organizzato da Major Nelson, Spencer si è infatti riallacciato alla notizia del matrimonio di Microsoft con ZeniMax e Bethesda per spiegare che "adesso ho il vantaggio di conoscere la roadmap futura e di avere il quadro completo dei giochi che sono stati annunciati e dei titoli su cui stanno lavorando tutte le software house".

Il boss della divisione Xbox sottolinea inoltre come "è un momento incredibilmente eccitante per via del lavoro che stanno facendo gli studi di Bethesda. Vogliamo continuare a seguire la nostra missione di creare videogiochi che contribuiscano a evolvere il nostro medium e il suo ruolo".

Quanto ai progetti attualmente in sviluppo tra Bethesda e gli Xbox Game Studios, Spencer precisa che "Bethesda ha team che spingono sempre se stessi ai limiti delle proprie capacità, e fondamentalmente credo che saremo in grado di crescere e di migliorarci come piattaforma se lavoriamo a stretto contatto con sviluppatori così talentuosi". Come suggerito da Phil Spencer con il riferimento al "lavoro a stretto contatto", quindi, la sinergia tra Microsoft e Bethesda potrebbe dare vita a nuovi progetti di proporzioni ancora più grandi e collaborazioni impensabili fino a pochi giorni fa.

Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro speciale a firma di Giuseppe Carrabba sulle prospettive future di Microsoft e Bethesda dopo questa acquisizione titanica da 7,5 miliardi di dollari che sta già dando i suoi frutti, quantomeno per i giocatori: in virtù di questo accordo, infatti, DOOM Eternal sarà gratis su Xbox Game Pass a partire dall'1 ottobre.