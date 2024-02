Xbox Game Studios, Phil Spencer rassicura i fan: non si cambia idea sulle esclusive

Siamo finalmente giunti al 15 febbraio 2024, data nella quale si è discusso del futuro di Xbox con Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Botty a seguito dei leak che hanno generato l'ira dei fan del marchio verde crociato. Quest'oggi di carne al fuoco ve n'è stata tanta, e il CEO di Xbox ha dichiarato che non si cambia idea sulle esclusive.

Nel dettaglio, uno dei portavoce dell'azienda (Phil Spencer) presenti all'evento ha asserito che non ci saranno cambi fondamentali nel modo in cui Xbox pensa le esclusive degli Xbox Game Studios. Si tratta di una frase molto importante, soprattutto per i videogiocatori che hanno temuto per il peggio nel corso della precedente settimana. Sebbene quattro esclusive Xbox arriveranno sulle altre piattaforme, come riportato da alcune voci di corridoio negli scorsi giorni, questo non sarà affatto indice di un cambio di rotta radicale.

La chiave di volta nell'idea di gaming secondo Microsoft è quella di giocare i titoli degli Xbox Game Studios "che vuoi, con le persone che vuoi, ovunque tu voglia", riprendendo in parte la frase di Sarah Bond di cui si è parlato recentemente. La strategia di Xbox sarà dunque la medesima finora portata avanti dall'azienda e rimarrà tale per anni, come dichiarato da Phil Spencer. Tale idea, dunque, sarà una parte essenziale della visione di Microsoft con Xbox Next Gen, la retrocompatibilità e l'importanza del Game Pass nell'ecosistema Xbox e PC.