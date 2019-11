Xbox Game Studios: previsto il lancio di almeno un gioco al mese per tutto il 2020?

Alla luce dei numerosi annunci che hanno caratterizzato la puntata speciale di Inside Xbox trasmessa durante l'X019 FanFest di Londra, diversi utenti della community di ResetEra ritengono di aver "scoperto" la strategia attuata da Microsoft nei mesi del 2020 che ci divideranno dal lancio di Xbox Scarlett.

Ad alimentare questo dibattito è un utente del popolare forum videoludico che, stilando una lista con le date di lancio e le finestre indicative di uscita dei prossimi videogiochi first party di Microsoft, ha notato una distribuzione mensile dei titoli sviluppati dalle software house della casa di Redmond.

Scorrendo velocemente questa lista, in effetti, sembrerebbe emergere il piano di Microsoft legato alla pubblicazione su PC o Xbox One di almeno un gioco al mese targato Xbox Game Studios per tutto il 2020. Nella strategia attuata dalla divisione Xbox del colosso tecnologico statunitense, ovviamente, dovrebbero rientrare anche i tanti giochi del Game Pass in arrivo a fine 2019, come The Witcher 3 o il già disponibile RAGE 2, e i numerosi titoli ID@Xbox attesi al lancio su Xbox Game Pass tra la fine di quest'anno e i primi mesi del prossimo.

Tra i giochi degli Xbox Game Studios presi in esame dalla community di ResetEra citiamo ad esempio Ori and the Will of the Wisps (atteso in uscita a febbraio), Bleeding Edge (previsto per marzo), Minecraft Dungeons (aprile), Wasteland 3 (maggio) e tanti altri titoli come Grounded, Microsoft Flight Simulator o Battletoads, fino ad arrivare all'attesissimo Halo Infinite, previsto in uscita per Natale 2020 su Xbox One e Xbox Scarlett.