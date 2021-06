Xbox Game Studios Publishing: inaugurato il nuovo canale per gli studi esterni

La famiglia degli Xbox Game Studios è diventata parecchio affollata ultimamente, e con decine di realtà interne che plasmano simultaneamente il futuro dell'ecosistema Xbox, Microsoft ha sentito la necessità di spartire il lavoro e inaugurare un nuovo canale di comunicazione interamente dedicato ai team esterni e indipendenti che collaborano con l'etichetta.

Per questo motivo, ha mandato in pensione il vecchio profilo Twitter Microsoft Studios, rilanciandolo ufficialmente come Xbox Game Studios Publishing. "Siamo tornati! Microsoft Studios è diventato Xbox Games Studios Publishing. Lavoriamo con i nostri partner per realizzare innovativi giochi first-party per le console Xbox e il PC". Attraverso questo profilo, da Redmond ci aggiorneranno sui videogiochi pubblicati sotto l'etichetta Xbox Game Studios Publishing, promuoveranno i lavoro degli studi esterni al lavoro sui giochi esclusivi per l'ecosistema Xbox e PC e condivideranno annunci di lavoro.

Tra i giochi evidenziati nella descrizione figurano Tell Me Why, avventura di Dontnod Games anche inclusa in Xbox Game Pass, Microsoft Flight Simulator, gioco sviluppato da Asobo Studio che non ha bisogno di grandi presentazioni, e Contraband, nuova IP di Avalanche Studios presentata all'E3 2021. Nell'immagine di copertina del profilo, invece, si notavo anche Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps e ReCore. Dirigetevi in calce a questa notizia se volete seguire il nuovo canale di comunicazione anche voi.