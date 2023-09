Xbox Game Studios Publishing: 'Più di una dozzina di giochi in sviluppo', rivela Microsoft

Nel corso di un incontro con le software house e i team indipendenti che lavorano in collaborazione con il team Xbox, la Direttrice della Business Strategy di Microsoft Crystin Cox ha confermato lo sviluppo già avviato di più di una dozzina di videogiochi da parte di Xbox Game Studios Publishing.

L'esponente della casa di Redmond è intervenuta nel dibattito spiegando che "stiamo lavorando a molti progetti. In questo momento, con gli Xbox Game Studios Publishing abbiamo più di una dozzina di videogiochi in sviluppo, ciascuno dei quali è assolutamente unico e per questo li affrontiamo e ci rapportiamo ad essi in un modo molto personalizzato".

Nel corso degli anni, l'approccio adottato dalla divisione Publishing degli Xbox Game Studios ha aiutato il colosso tecnologico americano a lanciare sul mercato alcune delle esperienze interattive più apprezzate dall'utenza PC e Xbox, basti citare in tal senso i frutti delle collaborazioni strette con case di sviluppo come Moon Studios (Ori), Asobo Studio (A Plague Tale e Flight Simulator) o World's Edge (Age of Empires), per tacere delle partnership siglate in passato con Insomniac Games (Sunset Overdrive) e Remedy (Quantum Break).

A quali progetti già in sviluppo si riferisce l'esponente di Microsoft citando la 'dozzina di videogiochi' realizzati sotto l'egida di Xbox Game Studios Publishing? Le dichiarazioni di Crystin Cox stanno alimentando un'accesa discussione sui social, dalla quale emerge un elenco che riassume i titoli già presentati e i progetti rumoreggiati. Dietro alle parole di Cox dovrebbe celarsi un caleidoscopio di esperienze interattive tanto variegato ed eterogeneo da spaziare da Flight Simulator 2024 al videogioco cloud di Hideo Kojima per Xbox, passando per Contraband, Towerborne, Age of Empires Mobile, il GDR fantasy Project Dragon di IO Interactive e Project Maverick di People Can Fly.