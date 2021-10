Xbox Game Studios: 'qualcosa di speciale in arrivo domani' dalla divisione Publishing

Gli Xbox Game Studios sono in pieno fermento, a giudicare dalle conferme sull'avventura in terza persona di Compulsion Games e dalle anticipazioni offerte dalla divisione Publishing degli Xbox Game Studios per preannunciare l'arrivo di "qualcosa di speciale" nella giornata di domani, lunedì 18 ottobre.

Con un messaggio condiviso sui social, i rappresentanti della branca Publishing del Team Xbox spiegano infatti che "siamo così eccitati di dare il via a qualcosa di speciale che sveleremo domani! (Dateci solo un altro giorno per preparare i polli)".

Il riferimento scherzoso ai polli, come facilmente prevedibile, è al centro delle discussioni intavolate dalla community ansiosa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond: secondo alcuni, l'annuncio in questione potrebbe riguardare una nuova patch nextgen per Fable, oppure l'arrivo di una nuova serie di giochi retrocompatibili. Stando ad altri utenti, potrebbe trattarsi persino dell'arrivo dei giochi Ubisoft su Xbox Game Pass rumoreggiato a inizio 2021. E voi, quali sorprese vorreste ricevere da questo misterioso "annuncio speciale"?

A chi ci segue, ricordiamo che Xbox Game Studios Publishing è la divisione che si occupa delle collaborazioni con le case di sviluppo indipendenti per supportare la realizzazione di titoli first party. In questi anni, il costante rafforzamento della divisione Publishing ha permesso alla casa di Redmond di produrre Ori and the Will of the Wisps (e il precedente Ori and the Blind Forest), Microsoft Flight Simulator e Tell Me Why, oltre all'imminente Age of Empires 4 curato da Relic e al futuro Contraband firmato Avalanche Studios.