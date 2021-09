Xbox Game Studios: nuovi rumor sulle esclusive Project Indus e Cobalt

Riprendendo le indiscrezioni emerse dall'ultimo, importante leak di GeForce Now sui giochi in fase di test sulla piattaforma cloud di NVIDIA, i giornalisti di WindowsCentral hanno focalizzato le proprie attenzioni su Project Indus e Project Cobalt, due esclusive Microsoft in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Lo spunto offerto dall'anticipazione emersa dal database di GeForce NOW offre così a Jez Corden di WindowsCentral l'opportunità per riassumere e fare ordine tra le numerose voci di corridoio e indiscrezioni raccolte su alcuni tra i principali videogiochi di Microsoft attualmente in sviluppo ma non ancora annunciati in via ufficiale.

In riferimento a Project Indus, ad esempio, Corden spiega di averne sentito parlare per la prima volta dalle sue fonti nella primavera di quest'anno: a voler dar retta alle "gole profonde" interpellate dal Senior Editor di WindowsCentral, dietro al nome provvisorio di Indus si cela il nuovo progetto ad alto budget di Oxide Games. Il prossimo titolo degli autori di Ashes of Singularity dovrebbe rientrare nel filone delle esperienze strategiche 4X, come Civilization o, più di recente, Humankind.

Quanto a Project Cobalt, per Corden si tratta del nuovo videogioco di inXile Entertainment, anch'esso ad alto budget e destinato ad approdare in esclusiva su piattaforme Microsoft (e Xbox Game Pass). Sulla scorta delle ultime anticipazioni ottenute dal redattore di WindowsCentral, il prossimo titolo degli autori di Wasteland 3 assumerà i contorni di uno sparatutto con forti elementi GDR e una storia ambientata in una dimensione Steampunk, con robot retrofuturistici, metropoli vittoriane, cieli plumbei solcati da dirigibili e veicoli a vapore pesantemente meccanizzati.

In chiusura del suo intervento, Jez Corden ricorda inoltre come gli Xbox Game Studios siano attualmente impegnati nella realizzazione di molteplici progetti non ancora annunciati: il redattore di WindowsCentral cita a titolo d'esempio il lavoro portato avanti da Mojang nello sviluppo di nuovi titoli legati alla IP di Minecraft, gli sforzi profusi da World's Edge nella creazione di nuovi giochi della serie di Age of Empires dopo AoE 4 e l'impegno, già anticipato da Josh Sawyer di Obsidian, su di un gioco misterioso oltre Avowed e The Outer Worlds 2.