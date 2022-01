Xbox Game Studios: tutti gli studi first party dopo l'acquisizione di Activision

La famiglia Xbox Game Studios si allarga, l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft porterà in dote nuovi studi di sviluppo che si vanno ad aggiungere alle altre realtà first party ed ai team acquisiti con l'acquisizione di Bethesda e Zenimax.

Oltre agli studi first party "storici" di Microsoft come 343 Industries, The Coalition, Rare, Mojang e Turn10, negli anni si sono aggiunti studi acquisiti in seguito come Ninja Theory e Obsidian, oltre ai team ex Zenimax come MachineGames e Tango Gameworks. L'acquisizione di Activision permette alla famiglia Xbox Game Studios di poter integrare anche nomi come Treyarch, Raven Softwar, Sledgehammer Games, King e ovviamente Blizzard Entertainment.

Studi Microsoft first party

343 Industries (Halo)

World's Edge (studio di supporto)

The Coalition (Gears)

Compulsion Games (We Happy Few)

Double Fine Productions (Psychonauts, Broken Age)

The Initiative (Perfect Dark)

InXile (Wasteland)

Mojang (Minecraft)

Ninja Theory (Hellblade, Bleeding Edge)

Obsidian (Avowed, Grounded, The Outer Worlds)

Playground Games (Forza Horizon, Fable)

Rare (Sea of Thieves, Everwild)

Turn10 (Forza Motorsport)

Undead Labs (State of Decay)

Studi Bethesda

Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls, Fallout, Starfield)

Developer of The Elder Scrolls, Fallout, and Starfield.

Alpha Dog Games (Mobile)

ZeniMax Online Medida (TESO)

Tango Gameworks (The Evil Within, GhostWire Tokyo)

id Software (DOOM, Quake)

Arkane Studios (Deathloop, Prey, Dishonored)

MachineGames (Wolfenstein, Indiana Jones).

Roundhouse Studios (nessun progetto annunciato)

Studi di Activision Blizzard

Treyarch (Call of Duty Black Ops)

Toys For Bob (Skylanders, Crash Bandicoot)

Infinity Ward (Modern Warfare e Warzone)

Raven Software (studio di supporto per Call of Duty)

Sledgehammer Games (COD Vanguard, COD WWII)

Radical Entertainment (studio di supporto)

Blizzard Entertainment (WOW, Diablo, Overwatch)

Beenox (studio di supporto)

Digital Legends (giochi mobile)

High Moon Studios (studio di supporto per Call of Duty)

King (Candy Crush)

Particolarmente nutrita anche la lista dei giochi Activision diventati di proprietà Microsoft, l'elenco include Crash Bandicoot, Call of Duty, Skylanders, Tony Hawk's Pro Skater, StarCraft, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Spyro the Dragon, Candy Crush e Guitar Hero.