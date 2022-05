Xbox Game Studios: quanti e quali sono gli studi interni di Microsoft?

Gli Xbox Game Studios sono una realtà in continua evoluzione, grazie alle numerose acquisizioni compiute da Microsoft nel corso degli anni, Bethesda compresa. Con tutti i team sotto la propria ala, il colosso di Redmond ha gettato le basi per un futuro molto ricco per la sua Xbox Series X/S, oltre ovviamente al mondo PC.

Ma di preciso quanti e quali sono gli studi Xbox? Come riportato sul sito ufficiale Xbox, il numero è piuttosto corposo e non tiene tra l'altro conto di Activision Blizzard, in quanto l'acquisizione da parte di Microsoft è ancora in corso (e, anzi, l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft procede spedita). Se tutto andrà per il verso giusto come sembra, in futuro gli Xbox Game Studios diverranno ancora più vasti, ma nel frattempo scopriamo tutti i team in esclusiva Microsoft attualmente attivi:

Studi Microsoft

Xbox Game Studios Publishing

343 Industries

World's Edge

The Coalition

Compulsion Games

Double Fine

The Initiative

InXile

Mojang Studios

Ninja Theory

Obsidian Entertainment

Playground Games

Rare

Turn10

Undead Labs

Studi Bethesda Softworks

Bethesda Game Studios

Zenimax Online

Alpha Dog Games

Tango Gameworks

id Software

Arkane Studios

MachineGames

Roundhouse Studios

I team di sviluppo già adesso sono tantissimi, e permettono a Microsoft di avere a disposizione un gran quantitativo di franchise iconici. E con l'azienda che vuole continuare con le acquisizioni nel prossimo futuro, chissà quali altri sorprese potrebbe riservare ancora ai suoi fan, dopo i grossi colpi di Bethesda e Activision.

