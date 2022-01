Xbox Game Studios: gli studi interni di Microsoft non sono 32, ma in realtà più di 60

Con l'acquisizione di Activision, Microsoft aggiunge nuovi team alla sua scuderia con la famiglia Xbox Game Studios che conta ben 32 studi... anche se questo dato non è corretto secondo Klobrille.

In realtà Microsoft avrebbe più di 60 studi attivi e non "solamente" 32, questo perché molte compagnie sono in realtà divise in due o più unità operative. Per fare un semplice esempio, Playground Games possiede due team interni (uno al lavoro su Forza Horizon e l'altro su Fable) e lo stesso vale per Arkane mentre Blizzard si compone di oltre nove studi, tutti racchiusi sotto un solo nome.

La questione è più complessa di così, come evidenziato anche dall'insider, per motivi di praticità si può dire che Microsoft possieda 32 diversi studi, ma a loro volta questi operano spesso con strutture basate su più team, così da poter permettere lo sviluppo di più progetti in contemporanea. Se è vero che Blizzard ad esempio viene contata come una sola entità, come detto all'interno della compagnia ci sono almeno nove diversi team di sviluppo.

Ci sono poi studi mobile e studi di supporto dal minor richiamo (in alcuni casi quasi del tutto sconosciuti) ma che fanno comunque parte della famiglia di Xbox Game Studios e sono di proprietà di Microsoft. Lo stesso accade ovviamente anche in altre realtà (pensiamo a Naughty Dog, a sua volta divisa in più team) ma per comodità e chiarezza risulta più semplice riassumere il tutto indicando solamente i nomi degli studi più in vista, senza ulteriori suddivisioni.