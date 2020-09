Xbox Game Studios vs PlayStation Studios: la lista aggiornata delle software house

Dopo la sorprendente notizia di Microsoft che compra ZeniMax e Bethesda, in rete infiamma il dibattito tra gli appassionati sulle conseguenze che questa acquisizione potrà comportare in futuro, specie in funzione dei nuovi "rapporti di forza" tra gli Xbox Game Studios e i PlayStation Studios.

L'ingresso nella famiglia verdecrociata di ZeniMax Media e delle singole realtà che compongono la galassia di software house di Bethesda ha infatti irrobustito, e non di poco, l'offerta qualitativa e contenutistica della divisione videoludica della casa di Redmond. I PlayStation Studios, d'altro canto, hanno già dimostrato di "essere sul pezzo" e di lavorare a pieno regime per garantire un rifornimento costante di videogiochi first party per l'utenza di PS4 e i futuri acquirenti di PlayStation 5.

Con l'avvento ormai imminente della prossima generazione di console, vale perciò la pena aggiornare la doppia lista delle case di sviluppo degli Xbox Game Studios di Microsoft e dei PlayStation Studios di Sony. Partiamo da questi ultimi e scopriamo quali sono i team di sviluppo interni a Sony:

Sony Bend Studio

Sony Santa Monica

SIE London Studio

Guerrilla Games

Sucket Punch Productions

Naughty Dog

Media Molecule

SIE Japan Studio

Sony San Diego

Insomniac Games

Polyphony Digital

PixelOpus

A seguire, trovate invece la lista delle realtà di Microsoft (comprese quelle di Bethesda e ZeniMax) che operano all'interno degli Xbox Game Studios:

343 Industries

World's Edge

Bethesda Softworks

Ninja Theory

Alphadog

Mojang Studios

Turn10 Studios

RARE

Compulsion Games

The Initiative

InXile Entertainment

ZeniMax Online

Tango Gamerworks

MachineGames

Double Fine

Playground Games

The Coalition

Obsidian Entertainment

Undead Labs

ID Software

Roundhouse Studios

Arkane Studios

Xbox Global Publishing

Cosa ne pensate delle divisioni videoludiche di Microsoft e Sony legate ai Xbox Game Studios e ai PlayStation Studios? Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al commento degli analisti su Microsoft che compra Bethesda.