Xbox Games Showcase 2023: giochi confermati e previsioni sugli annunci dell'evento

Quanti giochi verranno mostrati durante l'Xbox Showcase dell'11 giugno? Tra pochi giorni la community Xbox assisterà all'evento videoludico 'a tinte verdecrociate' più importante e atteso dell'anno, un vero e proprio spettacolo che, si spera, sarà pieno di sorprese e annunci per tutti gli appassionati.

Il valzer delle World Premiere dell'Xbox Games Showcase 2023 partirà ufficialmente alle ore 19:00 di domenica 11 giugno, subito prima dell'approfondimento su Starfield, la nuova space opera di Bethesda. In base alle stime sulla durata dell'Xbox Showcase e dello Starfield Direct, il doppio appuntamento mediatico di Microsoft dovrebbe tenerci compagnia per ben due ore: i primi 90 minuti dovrebbero essere dedicati agli annunci dell'evento Xbox 'maggiore', mentre nell'ultima mezz'ora avremo modo di ammirare delle scene di gameplay di Starfield piene di dettagli sul sistema di combattimento, sull'esplorazione dei pianeti e sull'impianto ruolistico eretto da Bethesda.

Cosa possiamo aspettarci dall'Xbox Games Showcase? Dopo un 2022 a dir poco avaro di esclusive, la community Xbox chiede al colosso tecnologico americano di 'battere un colpo' e mostrare i progetti più interessati degli Xbox Game Studios, con un focus sui titoli destinati ad approdare nei prossimi mesi su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass.

Oltre a Starfield, l'altra grande esclusiva confermata per l'Xbox Showcase è Forza Motorsport: il simulatore automobilistico di Turn10 'sarà della partita' con un approfondimento su grafica, contenuti e gameplay, a cui andrà ad aggiungersi un successivo focus sulla campagna singleplayer che verrà trasmesso martedì 13 giugno.

Pur senza essere stata ancora ufficializzata, anche la partecipazione di Hellblade 2 Senua's Saga all'Xbox Showcase viene data praticamente per scontata dopo la comparsa dell'albero di Senua sui profili social di dirigenti Microsoft come Aaron Greenberg.

Tra i protagonisti indiscussi dell'evento ci sarà poi Xbox Game Pass: nel corso dello showcase, gli iscritti al servizio riceveranno (quasi) sicuramente delle anticipazioni sui prossimi giochi tripla A di terze parti e sulle produzioni indipendenti che entreranno presto a far parte dell'abbonamento: c'è chi sogna ad esempio di scoprire la data di lancio di Hollow Knight Silksong, e chi invece preferirebbe assistere alla premiere di un gioco inedito con relativo 'shadow drop' in stile Hi-Fi Rush. Volendo fare ulteriori speculazioni, nell'evento di Microsoft potrebbe esserci spazio anche per il gioco Xbox di Hideo Kojima basato su Cloud...

Rimanendo in orbita leak e rumor, è poi impossibile non citare le anticipazioni sulla possibile presenza di Fable all'Xbox Showcase 2023, oppure le accese discussioni intavolate sui social da chi spera di assistere all'annuncio dello sparatutto di The Coalition Gears 6, al primo video gameplay del survival horror State of Decay 3, al gameplay reveal dello shooter open world Contraband o a un filmato di Perfect Dark. Se a questi aggiungiamo anche gli indizi sulla presenza di Avowed all'Xbox Showcase, capiamo perché l'utenza Xbox stia guardando con così tanto interesse allo spettacolo che Microsoft terrà la sera dell'11 giugno.