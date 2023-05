Xbox Games Showcase: 5 giochi che non possono assolutamente mancare

Xbox Games Showcase è in programma domenica 11 giugno, la casa di Redmond ha organizzato uno speciale evento per mostrare le novità della lineup Xbox dei prossimi mesi. Noi siamo degli inguaribili sognatori e per questo vi proponiamo una lista di cinque giochi che vogliamo vedere assolutamente durante lo show.

Starfield sarà protagonista di un mini evento dedicato subito dopo Xbox Games Showcase e per questo non lo abbiamo inserito nella lista.

Avowed di Obsidian

Che fine ha fatto Avowed? Sulla carta è uno dei giochi più promettenti tra quelli in sviluppo presso gli studi interni di Xbox ma in realtà non ne sappiamo assolutamente nulla dal momento che non lo abbiamo mai visto realmente in azione. E' arrivato il momento di rimediare, anche se temiamo che un lancio nel corso del 2023 sia impossibile.

Senua's Saga Hellblade 2

Era il dicembre 2019 quando Microsoft presentava al mondo Xbox Series X insieme a Senua's Saga Hellblade 2 di Ninja Theory. La console è ormai nel suo terzo anni di vita mentre il sequel di Hellblade è scomparso, nel corso degli anni abbiamo visto brevi teaser e GIF animate del volte di Senua, ma vogliamo qualcosa di più e lo vogliamo l'11 giugno.

Perfect Dark

Altro titolo disperso, sommerso da problemi di sviluppo. Ora le redini del progetto sembrano essere in mano a Crystal Dynamics, probabilmente ci vorrà ancora tempo prima di poter mettere le mani sul gioco ma un trailer potrebbe aiutare a scacciare via i tanti dubbi del pubblico.

Killer Instinct

Indiana Jones

Bonus: Fable ed Everwild

Il reboot uscito nel 2013 ha riscosso un discreto successo salvo poi essere dimenticato dopo qualche anno ed è un vero peccato.I picchiaduro ora sono tornati alla grande (pensiamo a Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 e Tekken 8)Era il gennaio 2021 quando Bethesda annunciava una collaborazione con LucasFilms per lo sviluppo di un videogioco di Indiana Jones a opera di MachineGames, il team svedese autore di Wolfenstein The New Order e Wolfenstein II The New Colossus.Risultato? Ad oggi non abbiamo visto nemmeno uno screenshot o un trailer e il nuovo film di Indy sta per uscire..., annunciati da tempo e poi finiti in un limbo. Per Everwild di Rare si parla di enormi problemi di sviluppo che avrebbero spinto il publisher ad optare per un reboot mentre Fable "fa progressi" dicono gli insider e se questo corrisponde al vero, vorremmo vedere almeno un breve teaser questa estate.