Xbox Games Showcase: quali sono i cinque migliori giochi per Xbox Series X?

Anche se non si è dimostrato esente da qualche inciampo comunicativo, l'Xbox Games Showcase del 23 luglio ha testimoniato ancora una volta l'imponenza dell'offerta di Game Pass, dandoci inoltre un nuovo, importante assaggio dei mondi next-gen che avremo modo di esplorare nei prossimi anni.

Microsoft ci ha presentato una moltitudine di giochi, ma tra i tanti sono in cinque ad averci stupito maggiormente. Primo su tutti The Medium, che si è presentato con un un trailer di grande efficacia, ulteriormente rafforzato dal promettente video di gameplay mostrato qualche ora più tardi. Il filmato ha messo in luce il Simultaneus Dual Gameplay, la caratteristica distintiva della produzione di Bloober Team. Come non citare, inoltre, Everwild, che ci ha letteralmente ammaliati. Forte di un mondo fantasy tratteggiato con una direzione artistica sublime, il nuovo progetto di Rare (i creatori di Sea of Thieves) punta a immergere i giocatori in una terra incantata e abitata da creature fantastica, la cui salvaguardia ricoprirà un ruolo molto importante nell'economia della produzione.

E gli altri tre giochi? Li lasciamo scoprire a voi, nel modo che più preferite. In cima a questa notizia, innanzitutto, potete vedere il video che abbiamo confezionato appositamente. Tra le nostre pagine, inoltre, trovate lo speciale sui cinque migliori giochi di Xbox Games Showcase curato dal nostro Giuseppe Carrabba.