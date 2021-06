Xbox Games Showcase Extended annunciato: parlano gli Xbox Game Studios

Soddisfatti dell'Xbox & Bethesda Games Showcase? Bene, preparatevi perché Microsoft e gli Xbox Games Studios non hanno ancora esaurito le cose da dire: attraverso le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato l'Xbox Games Showcase: Extended, un nuovo evento che si svolgerà giovedì 17 giugno a partire dalle 19:00.

L'Xbox Games Showcase: Extended sarà presentato da Parris Lilly, content creator già noto per le sue partecipazioni al Kinda Funny Xcast e Gamertag Radio, e non vedrà l'annuncio di nuovi giochi (in questo siamo stati adeguatamente accontentati questa sera). Lo show, piuttosto, vanterà gli interventi dei talentuosi sviluppatori degli Xbox Game Studios, tra cui Double Fine (Psychonauts 2), Obsidian Entertainment (Grounded, The Outer Worlds 2, Avowed), Ninja Theory (Senua's Saga Hellblade 2), Rare (Sea of Thieves, Everwild) e altri ancora, i quali ne approfitteranno per offrirci approfondimenti e informazioni sui loro giochi attualmente i via di sviluppo.

All'Xbox & Bethesda Games Showcase di qualche ora fa, ricordiamo, sono stati mostrati ben30 giochi, 27 dei quali in arrivo in Xbox Games Pass. Dalla presentazione di Starfield al ritorno di Halo Infinite, fino ad arrivare all'annuncio di The Outer Worlds 2, le sorprese non sono affatto mancate. Appuntamento alle 19:00 di giovedì 17 giugno per gli approfondimenti dell'Xbox Games Showcase: Extended!