Xbox Games Showcase Extended, appuntamento al 13 giugno: tutti i dettagli sull'evento

Ha preso ufficialmente il via la settimana dedicata all'edizione 2023 del (non)E3! Anche quest'anno, l'inizio di giugno si conferma infatti come la finestra temporale scelta dai grandi attori dell'industria videoludica per aggiornare il pubblico sui propri progetti.

Non poteva mancare all'appuntamento il colosso di Redmond, con i Microsoft Studios da tempo al lavoro su titoli per molti aspetti ancora misteriosi. Da Fable a Hellblade 2: Senua's Saga, tra Avowed e The Elder Scrolls VI, è tempo di alzare il sipario su alcune delle esclusive che raggiungeranno l'ecosistema verdecrociato nei mesi a venire. Il primo appuntamento, come noto, è doppio, con Xbox Games Showcase e Starfield Direct in programma per domenica 11 giugno.

Il team di Microsoft conferma però anche il ritorno del format Xbox Games Showcase Extended, in programma per la serata di martedì 13 giugno. Allo scoccare delle ore 19:00 in punto italiane, l'evento proporrà agli appassionati di videogiochi un'ulteriore carrellata di annunci e novità. In particolare, si conferma la presenza all'evento di alcuni dei team di sviluppo già protagonisti dell'Xbox Games Showcase, che torneranno dietro la telecamera per offrire approfondimenti e interviste sui titoli presentati domenica. Redmond promette inoltre "aggiornamenti dai nostri partner" su ulteriori giochi PC e console.



L'Xbox Games Showcase Extended andrà in onda in diretta, senza supporto alla lingua italiana. Ovviamente, troverete la nostra redazione pronta a tenervi compagnia per l'intera durata dello show, con il canale Twitch di Everyeye animato da un palinsesto estivo d'eccezione.