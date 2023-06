Xbox Showcase Extended: da CP2077 Phantom Liberty a Lies of P, tutti gli annunci

Si è appena concluso l'Xbox & Bethesda Showcase Extended, quello che è di fatto l'evento che chiudo la sfilza di conferenze che ci ha accompagnato nel corso dell'ultima settimana. Scopriamo insieme tutti i giochi ai quali il colosso di Redmond ha dedicato un approfondimento.

Ad aprire le danze è stato il nuovo gameplay trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, che ha svelato qualche novità in termini di gameplay dell'espansione e la presenza di un finale aggiuntivo. Dopo la chiacchierata in compagnia di Keanu Reeves su cosa ci aspetterà al ritorno tra le strade di Night City, è giunto il momento di dare una prima occhiata a High On Knife, la prima espansione - inclusa nell'abbonamento a Xbox Game Pass - di High On Life che sembra puntare molto su atmosfere horror senza però rinunciare alle folli armi parlanti.

A mostrarsi sul palco dell'evento è stato poi The Lamplight League, il particolare strategico di cui conosciamo ora la data d'uscita su PC e Xbox Game Pass. Obsidian ha poi parlato delle dimensioni di Avowed, che sono state paragonate ad altre produzioni come Star Wars Knights of the Old Republic 2 e The Outer Worlds. Una piccola parentesi è stata invece dedicata al nuovo contenuto aggiuntivo di Hi-Fi Rush, il delizioso action di Tango Gameworks che si prepara ad ampliarsi grazie all'arrivo di Arcade Challenge. Subito dopo, è stato mostrato il trailer d'annuncio delle nuove versioni di Phasmophobia, l'horror cooperativo che sta per arrivare anche su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PlayStation VR2.

Dopo l'approfondimento di ieri sera al Capcom Showcase, anche Exoprimal è stato protagonista dell'evento con il reveal della modalità Savage Gauntlet e la conferma dell'imminente Open Beta in arrivo tra qualche giorno. L'azienda di Osaka ha inoltre confermato che gli aggiornamenti post-lancio non solo introdurranno nuove exocorazze, ma anche le loro varianti come quella di Deadeye, dotata di un'arma a raffica che può trasformarsi in un fucile a pompa.

Molto interessante è stato anche il siparietto dedicato a Lies of P, durante il quale abbiamo potuto assistere a fasi di gameplay avanzate che hanno confermato la presenza delle evocazioni. Non poteva poi mancare un breve video incentrato su Senua's Saga Hellblade 2, sebbene in questo caso sia stato possibile vedere solo un interessante making of sul motion capture dell'ultimo trailer.

È quindi arrivata l'immancabile carrellata con i 10 giochi in uscita su Xbox Game Pass, tra i quali troviamo anche Sea of Stars, Neon White e Another Crab's Treasure. A seguire è stato mostrato un lungo video gameplay di Lightyear Frontier, un titolo molto particolare che permette di gestire una fattoria a bordo di futuristici mech.

A chiudere il cerchio è stata infine una sequenza giocata in diretta di 33 Immortals, che ha visto tra i giocatori sia alcuni membri del team di sviluppo che il buon Phil Spencer, che con le sue domande ha permesso di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sull'action cooperativo ambientato nell'Inferno della Divina Commedia.