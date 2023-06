Xbox Games Showcase: tutti i giochi con una data di uscita

Come testimoniato dall'elenco dei 18 giochi in arrivo su Game Pass svelati all'Xbox Games Showcase, lo spettacolo digitale approntato da Microsoft ha fatto da sfondo a tantissimi annunci: ecco l'elenco completo dei giochi svelati, con tanto di indicazioni sulle date d'uscita ufficiali e sulle tempistiche di lancio.

L'evento della casa di Redmond apertosi con il video di Fable e conclusosi con lo scoppiettante Starfield Direct pieno di informazioni sulla nuova odissea spaziale di Bethesda è stato foriero di novità sui videogiochi destinati ad approdare su PC, Xbox e in multipiattaforma da qui ai prossimi mesi.

Partendo dalle esclusive Microsoft, l'Xbox Showcase ha ribadito la data di lancio di Starfield e fissato per il 10 ottobre la partenza dei bolidi di Forza Motorsport, per poi aprire una finestra sul futuro prossimo dei first party Microsoft per fissare al prossimo anno la finestra d'uscita di Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, Senua's Saga Hellblade 2 e tanti altri titoli. Passiamo allora in rassegna tutti gli annunci del team verdecrociato:

Forza Motorsport - 10 ottobre su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

su PC e Xbox Series X|S (Game Pass) Starfield - 6 settembre su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

su PC e Xbox Series X|S (Game Pass) Cities Skylines - 24 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (Game Pass)

su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (Game Pass) Fable - data da annunciare

South of Midnight - data da annunciare

Star Wars Outlaws - 2024

33 Immortals - data da annunciare

Payday 3 - 21 settembre

Persona 3 Reload - data da annunciare

Avowed - 2024 su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island - 20 luglio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S (Game Pass)

Microsoft Flight Simulator 2024 - 2024 su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

Microsoft Flight Simulator, espansione a tema Dune - 3 novembre su PC e Xbox Series X|S

Senua’s Saga: Hellblade 2 - 2024 su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

Like a Dragon: Infinite Wealth - 2024

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - data da annunciare

Overwatch 2 Invasion - 10 agosto su PC, PlayStation e Xbox (Game Pass)

su PC, PlayStation e Xbox (Game Pass) Persona 5 Tactica - 17 novembre su PC, Xbox One e Series X|S (Game Pass)

su PC, Xbox One e Series X|S (Game Pass) Jusant - 2024 su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

Still Wakes the Deep - inizio 2024 su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

Dungeons of Hinterberg - 2024 su PC e Xbox Series X|S

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty- 26 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S

su PC, PS5 e Xbox Series X|S Metaphor: ReFantazio - data da annunciare

Towerborne - 2024 su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

Clockwork Revolution - "quando sarà pronto" su PC e Xbox Series X|S (Game Pass)

E voi, cosa ne pensate dell'ultimo evento di Microsoft? Sapevate che la casa di Redmond farà altri annunci nel corso dell'Xbox Showcase Extended del 13 giugno? Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro riassunto delle novità di gameplay di Starfield dal Direct di Bethesda.