Xbox Games Showcase: le previsioni di Klobrille con tutti i giochi annunciati

Klobrille, da sempre vicino al mondo Microsoft, ha pubblicato le sue previsioni riguardo gli annunci di Xbox Games Showcase, il prossimo grande evento comunicativo della casa di Redmond in programma domenica 11 giugno alle 19:00 ora italiana.

A suo avviso assisteremo alla presentazione di Stafield (e fin qui), Forza Motorsport con tanto di data di uscita, di Age of Empires IV Console Edition e Age of Mythology Retold. E ancora, spazio a ARA History Huntol per PC, Senua's Saga Hellblade 2 (gameplay e data di uscita), trailer della Stagione 4 di Halo Infinite e della Stagione X di Sea of Thieves di Rare.

Novità anche per quanto riguarda il comparto tecnico di Minecraft, poi trailer di Contraband e due nuovi giochi Xbox Game Studios annunciati con un video in CGI. Ci sono poi due slot per titoli non ancora ben definito (Avowed, Fable, Perfect Dark, Everwild, State of Decay 3) e infine un annuncio a sorpresa "sul ritorno di una IP molto amata dai giocatori" (Killer Instinct, magari? Aggiungiamo noi).

Secondo alcuni rumor, all'evento di giugno Microsoft mostrerà almeno 10 o 15 esclusive Xbox e si parla anche di due annunci che lasceranno tutti a bocca aperta. Sarà davvero così? Lo scopriremo tra poco più di dieci giorni.