Xbox Games Showcase oltre i prossimi 12 mesi, nessun trailer in CGI per i giochi Microsoft

Aaron Greenberg di Microsoft sta scaldando l'atmosfera in vista di Xbox Games Showcase 2023, il grande evento che la casa di Redmond terrà domenica 11 giugno alle 19:00 ora italiana. Greenberg si è sbilanciato su Twitter rivelando alcuni dettagli interessanti.

Rispondendo a una domanda, Greenberg sottolinea come a differenza dello scorso anno, lo show non si concentrerà solamente "sui prossimi 12 mesi di Xbox" facendo intendere che verranno mostrati anche giochi in uscita più avanti e non solo tra il 2023 e il 2024.

Altra risposta interessante è quella legata alla presenza di trailer in CGI per i giochi first party Microsoft. Tutti i giochi sotto etichetta Xbox Gaming verranno presentati con sotto forma di "in-game footage, in-engine footage, o in-game footage con alcune sequenze cinematiche", fa sapere Greenberg.

Lo stesso Greenberg aveva poi accennato alla presenza di Fable all'Xbox Games Showcase, smentendo tutto poco dopo... un errore involontario? Chi può dirlo, lo scopriremo questo fine settimana. Ecco cosa possiamo aspettarci da Xbox Games Showcase 2023, l'evento Microsoft andrà in onda domenica 11 giugno alle 19:00 ora italiana e durerà 90 minuti, al termine assisteremo a 30 minuti di gameplay di Starfield, la nuova attesissima produzione di Bethesda Game Studios in uscita a settembre su PC e Xbox Series X/S.