Xbox Games Showcase, è ufficiale: lo streaming dell'evento sarà in 4K/60fps

Con le precisazioni di Aaron Greenberg sull'assenza di trailer CGI per le esclusive mostrate durante l'Xbox Games Showcase, dalle colonne di Xbox Wire arrivano anche i chiarimenti sulla risoluzione e sul framerate dello streaming atteso per la sera dell'11 giugno.

I curatori del 'blog istituzionale' del team Xbox hanno infatti precisato che l'Xbox Games Showcase verrà trasmesso in 4K e 60fps sui canali YouTube ufficiali di Xbox e Bethesda, mentre per gli streamer e i creatori di contenuti che commenteranno in diretta l'evento con i propri follower potranno farlo accedendo a uno streaming in 1080p e 60fps.

Il flusso video dei canali YouTube di Xbox e Bethesda, quindi, sarà alla massima risoluzione possibile per consentire agli appassionati di apprezzare appieno le World Premiere dell'evento, dalle scene di gameplay (o comunque in-engine) dei titoli first party degli Xbox Game Studios ai filmati delle case di sviluppo terze che si alterneranno sul palco per presentare i propri videogiochi alla community verdecrociata.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro ultimo approfondimento sull'Xbox Games Showcase tra giochi confermati e previsioni sugli annunci, con diversi spunti di riflessione sui titoli Microsoft più attesi dalla community e un 'veloce ripasso' dei rumor e leak che precedono lo spettacolo digitale approntato dalla casa di Redmond.