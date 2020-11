Xbox Game Studios, nuovi studi e nuovi giochi: parla Phil Spencer

Con l'annuncio dell'acquisizione del gruppo Zenimax e, di conseguenza, dell'universo di IP e team legati a Bethesda, Microsoft ha reso evidente la propria intenzione di realizzare grandi investimenti per supportare la divisione Xbox.

Guidata da Phil Spencer, quest'ultima è stata di recente protagonista di un notevole progresso di espansione, che non sembra tuttavia destinato ad arrestarsi. Intervenuto a l'ultimo appuntamento con il format Twitch Glitchcon, il dirigente verdecrociato è infatti tornato a discutere del tema: "Per quanto riguarda il continuare a investire in nuovi studi, nuovi giochi e nuovi contenuti, dobbiamo farlo assolutamente. È importante che continuiamo a edificare la libreria di giochi disponibile su Xbox. Quando aggiungeremo Bethesda, raddoppieremo la dimensione del nostro gruppo di team, e abbiamo intenzione di continuare a investire in giochi grandiosi così che le persone possano trovare il proprio prossimo gioco preferito sulle nostre piattaforme". Spencer ha inoltre ribadito che il processo di acquisizione di Bethesda dovrebbe concludersi non prima dell'inizio del 2021, in virtù di diversi passaggi burocratici e tempistiche legate a norme di regolamentazione.

Nel frattempo, gli Xbox Game Studios sono al lavoro su più AAA ancora non presentati al pubblico. Tra i progetti misteriosi a cui i team Xbox si stanno dedicando figura inoltre il gioco di debutto di The Initiative. La software house di recente formazione è ormai da tempo al lavoro su di un progetto dalla natura ignota. A quest'ultimo stanno lavorando moltissimi sviluppatori, tra cui talenti di The Initiative provenienti da altri team, del calibro di Santa Monica e Naughty Dog.