Xbox Games with Gold di aprile 2020, ancora cambi in corsa: sostituito un gioco!

Nel corso della giornata del 31 marzo, il team di Microsoft ha presentato per la prima volta al pubblico l'elenco di giochi parte del catalogo Games with Gold di aprile 2020.

Solo pochi giorni dopo, tuttavia, vi è stato un parziale dietrofront legato all'identità dei quattro titoli protagonisti della consueta iniziativa mensile. In data 5 aprile, infatti, giungeva dalla Casa di Redmond una parziale rettifica, con la quale si annunciava la sostituzione di uno dei Games with Gold di aprile. Nello specifico, l'offerta proposta sulla console verdecrociata vedeva la sostituzione di ToyBox Turbos con Blinx the Time Sweeper.

Ora, piuttosto inaspettatamente, giunge un nuovo dietrofront. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, un messaggio apparso sulla dashboard di Xbox One comunica quanto segue: "Abbiamo riscontrato un errore nel nostro messaggio Games with Gold del 2 aprile. Blinx the Time Sweeper non verrà incluso nelle offerte Games with Gold di aprile. L'elenco canali verrà aggiornato con ToyBox Turbos (PEGI 3). Ci scusiamo per l'inconveniente". Di conseguenza, ritorna ad essere operativa la selezione di titoli comunicati in origine dalla Casa di Redmond.



Una notizia che farà sicuramente felici gli utenti rimasti delusi dalla sostituzione perché maggiormente interessati al gioco di guida arcade sviluppato da Codemasters.