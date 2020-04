Xbox Games with Gold, ultima occasione per riscattare uno dei giochi gratis di aprile

Come ogni mese, gli utenti abbonati al servizio Xbox Live Gold hanno la possibilità di accedere ad una selezione gratuita di giochi gratuiti offerta da Microsoft.

Il mese di aprile 2020 non fa eccezione e prevede la pubblicazione di ben quattro differenti titoli. Come di consueto la pubblicazione di questi ultimi avviene in maniera scaglionata durante le settimane coinvolte dalla promozione. Oggi, mercoledì 15 aprile, è in particolare l'ultimo giorno utile per accedere a Fable Anniversary. La produzione a tinte fantasy cesserà infatti di essere disponibile nel catalogo Games With Gold a partire da domani, giovedì 16 aprile.

Il rifacimento porta il primo capitolo della storica serie su Xbox 360 e, grazie al programma di retrocompatibilità della Casa di Redmond, anche su Xbox One. Nei panni di un giovane vittima di un tragico destino, i giocatori potranno avventurarsi per le terre di Albion, agendo liberamente all'interno del mondo di Fable e forgiando il proprio destino, trasformandosi in un glorioso eroe o in un oscuro e malvagio personaggio.



A partire da domani, giovedì 16 aprile, sarà invece possibile sfruttare la presenza di Kinight of Pen and Paper Bundle e Blinx the Time Sweeper, dopo la modifica a sorpresa dei giochi Games With Gold di aprile.