Xbox sarà alla Gamescom 2022, arriva la conferma di Microsoft

Con una nota stampa, Microsoft ha confermato che Xbox sarà alla presente alla Gamescom di Colonia in programma dal 24 al 28 agosto in Germania. La casa di Redmond parteciperà dunque alla principale fiera europea dedicata ai videogiochi.

"Dopo il recente Xbox & Bethesda Games Showcase, Xbox è lieta di confermare la sua partecipazione a gamescom 2022, che si terrà a Colonia in Germania. I fan di tutta Europa e di tutto il mondo potranno aspettarsi update su alcuni giochi annunciati, in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi, insieme alla possibilità di rincontrarsi come parte di una grande comunità."

Purtroppo non ci sono altre informazioni ma la compagnia fa sapere che maggiori dettagli verranno rivelati a inizio agosto, prima dell'evento. Il focus sarà, come detto, sui giochi in arrivo su Xbox e Game PAss nei prossimi dodici mesi, ci saranno quindi aggiornamenti su giochi già annunciati mentre non si parla nello specifico di nuovi annunci ma chissà che non possano esserci delle sorprese in merito.



Se PlayStation salta la Gamescom 2022, Xbox conferma la sua presenza alla fiera con l'obiettivo di riunire i fan europei di Xbox. Tra i grandi assenti anche Nintendo che ha scelto di saltare la Gamescom preferendo puntare su showcase proprietari ed eventi digitali.